Rohff : les coulisses de sa scène avec Bosh

La Toile s'enflamme... Attention spoiler !

La saison 2 de la série "Validé" est sortie lundi et déjà, tout le monde ne parle plus que de ça… Notamment de la scène entre Rohff et Bosh.

La présence de la légende du 94 est déjà un buzz en soi sachant qu’il fait là ses débuts sur le petit écran. Sa prestation a d’ailleurs majoritairement été validée (c’est le cas de le dire), par les critiques et les spectateurs.

La séquence qui en a fait parler plus d’un/une est celle de la confrontation entre Karnage (interprété par Bosh) et Rohff : Housni se retrouve avec une arme pointée par Bosh sur le visage. Le padre du rap français ne se dégonfle pas, fixe son ennemi dans les yeux et le provoque : "Vas-y, je suis à ta merci. Tire !". Il écarte ensuite les mains et récite une prière… Son rival fini par baisser son arme.

[Anecdote] Dans la saison 2 de Validé la scène ou Rohff fait la chahada lorsque Karnage pointe une arme sur lui est une référence à son propre vécu ????



« J'ai nargué la mort écartant les bras perdant mon calme »



• Testament - 2008 pic.twitter.com/pgSKYZVrcU — 9️⃣????Rohff News????4️⃣ (@Rohff_News) October 12, 2021

La scène est en réalité une référence au propre vécu de Rohff, d’ailleurs, le rappeur ne s’est pas gêné pour la réécrire comme l'a expliqué Franck Gastambide dans son interview au Code avec Mehdi Maïzi.

"Je lui ai dit voilà le texte et il m'a dit : "Ouais c'est pas mal Franck, mais je vais rajouter des trucs" [...] Par exemple, il y a le moment où il 'chahede', c'est pas moi qui aie l'idée de ça, c'est son idée et il se passe un truc quand il le fait."

En 2008 dans son morceau "Testament" extrait de l’album "Le code de l’horreur", il rappait déjà :

"J’ai nargué la mort écartant les bras perdant mon calmé". Plus tard, en 2015, sur "Les anciens", tiré de "Le Rohff Game", il décrit carrément la scène de "Validé" : "Sortir le calibre m’a pas fait reculer. Au lieu d’fermer ma gueule j’ai chahed et hurlé. Vas-y tire, tire une vraie tête brûlée. 44 sous mon nez 9 milli’ enrayé".

Maintenant que tout a bien été spoilé, voici un extrait de la scène :