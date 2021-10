Rohff crève l'écran dans "Validé"

Attention spoiler !

La saison 2 de "Validé" est déjà partie sur de bonnes bases. Les chiffres de streaming se sont envolés dès les premières heures de mise à disposition de la série. Certains ont, évidemment, déjà tout vu et ce qui ressort particulièrement, c'est la performance de Rohff qui apparaît pour la première fois à l'écran dans une fiction. Beaucoup d'internautes ont retenu sa présence et son charisme dans la scène qu'il avait à jouer.

Le casting de la saison 2 de "Validé" a beau être impressionnant (Gazo, Dinos, Sefyu, Mister You et Soolking, Sam's, Bosh, YL, Alonzo, Kofs...), ce qui ressort depuis lundi et la mise en ligne de la série sur la plateforme MyCANAL, c 'est bel et bien la performance de ROH2F qui se fait braquer par Karnage (aka Bosh) dans un face à face sous haute tension. C’est cette scène qui a particulièrement marquée les spectateurs qui n'ont pas manqué de le faire savoir sur Twitter. (Attention spoiler) Karnage est particulièrement en colère et pointe une arme sur la tête de Rohff qui lui demande de tirer après avoir récité la chahada, la profession de foi musulmane qui doit être dite avant la mort. Une scène qui a déjà marqué de son empreinte la saison 2 de la série.

Je suis choquée w’Allah qui joue archi bien objectivement — MMAEE (@Hakimiduhood) October 12, 2021

Meilleure scène de la saison il a crever l’écran juste dommage qu’il ai pas été plus impliquer que ça dans l’histoire… — YAMI D ZORO ⵣ(CDP) ????????????????⚔️????????????‍☠️ (@YamiDTeach) October 12, 2021

En plus c une scène qu'il a vraiment vécu je crois. Il le raconte deux ou trois fois dans ses chansons. Ex, dans "les anciens". Il décrit exactement cette scène — Anthony Rabemanisa (@KhoniDjake) October 12, 2021

Le moment où ils baissent la visière c’est la scène de l’année — ???? (@fouulek114) October 12, 2021

Il aurait dû dire " le calibre c'est comme le micro faut pas hésiter " ça aurait été un beau clin d'oeil ???? — L’existent (@l_existent59760) October 12, 2021