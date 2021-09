Validé : Franck Gastambide s'est expliqué avec Soso Maness

Lors d'une interview accordée à Booska-P, Franck Gastambide s'est complètement livré et est revenu, entre autres, sur son petit différend avec le rappeur marseillais Soso Maness.

Alors que la deuxième saison de "Validé" sera disponible dès le 11 octobre sur MyCanal, le réalisateur est revenu sur la critique formulée par Soso Maness à l'égard du programme. Il l'avait en effet qualifié de "Gastambiesque" et peu crédible...

"Ça fait un peu bizarre quand c'est un artiste que tu respectes, dont tu aimes le travail, que tu connais pas et que tu prends une torpille...", a expliqué Franck Gastambide, de toutes évidence, très surpris par les propos de Soso Maness.

La série a été un véritable challenge pour le réalisateur, habitué aux comédies burlesques telles que "Pattaya", "Les Kaïra" ou encore "Taxi 5". Une série entièrement dédiée au rap français constituait en effet un défi de taille que le réalisateur a su relever avec brio : après trois ans de travail, la saison 1 a rencontré un franc succès dès sa sortie.

Malgré tout, certains sont restés insensibles à l'histoire et relativement critique, à l'image justement de Soso Maness. Suite à ses différentes critiques, le réalisateur a souhaité organiser une rencontre et une discussion afin de comprendre le point de vue du rappeur :

"On a eu une longue discussion et on s'est expliqués. J'avais une vraie volonté de lui parler car je sais qu'il se trompe sur mes intentions. Je lui ai expliqué qui je suis et mon parcours. Il m'a expliqué ce qui l'a amené à penser ce qu'il pensait de moi. On a fini cette discussion où je sais qu'il a entendu ce que je voulais lui dire et pareil pour moi."