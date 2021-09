Booba communique sur l'avancement de sa série

Le projet a l'air très bien parti.

Booba n'est pas qu'un clasheur compulsif ou un néo-retraité hyperactif. C'est aussi un entrepreneur qui a des idées. Ainsi, il y a quelques semaines, on avait appris qu'il travaillait sur une série. Il semble qu'aujourd'hui, la production de ce programme soit entrée dans une phase active puisque le rappeur a posté sur le compte Instagram de la Piraterie (son compte en réalité), une photo sur laquelle on le voit avec des auteurs, des réalisateurs ou encore des producteurs devant une image projetée sur un mur qui semble bien être le début d'un scénario sur lequel il est crédité. Il est notamment écrit :

"D'après l'idée originale de : Clément Godart (scénariste et réalisateur) et Elie Yaffa (vrai nom de Booba)."

Si on n'a pas plus d'indications pour le moment, les Pirates ne s'y sont pas trompés, glorifiant déjà la série et son créateur.

Rappelons les paroles que le Duc avait prononcé sur ce projet qui semble lui tenir à coeur.

"Je bosse sur une série. J’écris avec un ami, il écrit plus que moi mais je participe. On a déjà quatre saisons, plus ou moins... Je n'ai pas un premier rôle, mais comme ça, je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être DiCaprio. Donc je me fais un petit rôle sur-mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur."