Validé : la saison 2 sera diffusée en octobre !

La série sur le rap français de Franck Gastambide revient dans un mois !

La série française la plus vue en 2020 n'est autre que "Validé" de Franck Gastambide. C'est donc sans surprise que les fans se préparent à une saison 2 et cette fois on y est, on sait que le retour est fixé pour octobre. Enfin !

La pression est sûrement au rendez-vous pour Franck Gastambide, acteur et réalisateur de 42 ans. La série qui cartonne est née à la base d'une envie de mêler rap et fiction à l'écran. Un pari osé qui a finalement cartonné et qui a permis aussi, au passage, à des artistes comme Hatik de se révéler totalement, le tout dans un casting très chaud. La saison 2 promet d'être tout aussi riche que la première au niveau du récit et du casting.