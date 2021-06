Wiz Khalifa va interpréter le rôle de George Clinton dans un film

Wiz Khalifa tient là un rôle très important pour sa carrière.

Wiz Khalifa n'a plus grand chose à prouver dans la musique. Il a bousculé le rap game US à de nombreuses reprises grâce à ses hits et ses bangers comme "Black And Yellow" ou "We dem Boyz" et est même allé chercher 5 milliards de vues pour la bande-son de Fast & Furious. Un chiffre tout bonnement incroyable, qui signifie que presque tous les êtres humains de la planète ont vu le clip une fois. Désormais il rappe plus en détente, se prenant moins au sérieux, et il a décidé dans le même temps de se mettre sérieusement au cinéma !

Il avait déjà eu quelques expériences en tant qu'acteur, notamment aux côtés de Snoop Dogg, mais c'était pour des performances pas forcément incroyables, des comédies la plupart du temps. Cette fois Wiz Khalifa a franchi un pallier, puisque d'après le média américain "Deadline" il aurait été choisi pour incarner George Clinton dans le film "Spinning Gold", qui retrace la vie du chef du label Casablanca Records, Neil Bogart. Un film qui met énormément de temps à sortir et qui a déjà connu pas mal de bouleversements.

En effet, c'était Samuel Jackson qui avait été choisi à la base pour incarner Clinton, père fondateur excentrique de la P-funk, cette funk psychédélique qui est apparue aux Etats-Unis dans les années 50 avant de connaître un nouvel élan dans les années 70. Wiz Khalifa devra donc incarner un personnage très très perché, extrêmement créatif et assez charismatique. On se dit donc que normalement, ça devrait coller !

On espère surtout que le film va bien finir par sortir, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle sans trop voir le bout du tunnel.