Soso Maness et SCH : bientôt au cinéma ?

Ils préparent actuellement un film.

Nombreux sont les rappeurs qui se sont prêtés au jeu d'acteur parfois même dans leurs propres biopics comme 50 Cent ou encore Eminem. Les rappeurs français ne sont pas en reste : Joey Starr, Kery James et plus récemment Sofiane, Kaaris et Nekfeu qui a eu l'occasion de donner la réplique à la grande Catherine Deneuve, sont passés devant la caméra. Cette fois, c'est au tour de Soso Maness et SCH de s'intéresser au septième art.

En pleine tournée promotionnelle pour son nouvel album "Avec le temps", Soso Maness a laché une bombe. Avec son ami de longue date SCH, ils travaillent en ce moment sur un film. On savait déjà que les deux Marseillais avaient un penchant pour le cinéma mais ils ont décidé d'aller encore plus loin. SCH a imaginé tout un univers autour de ses deux albums "JVLIVS" en créant des courts-métrages qui font office de clips. Il veut d'ailleurs faire un film pour le dernier opus. Quant à Soso Maness, il a une série de courts-métrages sur YouTube dont le troisième épisode vient de sortir. Les deux premiers cumulent à eux deux à peu près 10 millions de vues.

Ils voudraient donc passer un cap avec ce film. Dans une interview, il a donné plus de précisions :

"Je vous donne quelque chose d’intéressant : on est en train d’écrire un film avec le S. Et ce qu’on est en train d’écrire déjà, c’est vraiment fou. Je ne jouerai pas dedans, peut-être que si mon frérot il veut jouer dedans…C’est un film de deux heures, on a déjà beaucoup avancé, on va sûrement partir en séminaire d’écriture pour finir le scénario, et ensuite on verra. Mais je pense que lui, sa vision très cinématographique et la mienne, on peut faire quelque chose de vraiment costaud, très générationnel, sans rentrer dans les clichés, quelque chose de très authentique".

SCH et Soso Maness préparent un film !



Soso Maness expliquait chez Mouv qu’ils sont déjà en train d’écrire ce film de deux heures. SCH avait déjà teasé ses ambitions cinématographiques à @iamchris_ka dans son interview pour @keakrofficial ! pic.twitter.com/HRj8d6yRCR — Hyconiq Mag (@Hyconiq_) June 2, 2021

En attendant de pouvoir apprécier le travail cinématographique de Soso Maness, on pourra écouter son nouveau projet musical dès demain, vendredi 4 juin. De grandes collaborations sont prévues sur la tracklist.