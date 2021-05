NTM : "Suprêmes" sortira le 24 novembre !

Sandor Funtek et Théo Christine se glisseront dans la peau des deux rappeurs !

Le 24 novembre 2021, retenez bien cette date. Ce sera la sortie du film sur le groupe mythique NTM, "Suprêmes". Un biopic qui retracera la carrière des rappeurs Kool Shen et JoeyStarr interprétés par Sandor Funtek et Théo Christine.

C'est désormais officiel, le biopic "Suprêmes" réalisé par Audrey Estrourgo sortira au cinéma le 24 novembre prochain. Sony Pictures France en fait l'annonce en partageant de nouvelles images du film, où l'on peut voir le duo en concert ou lors d'une réunion avec un label.

1989. Deux jeunes du 93 vont révolutionner l'histoire du rap français. ????????

Annoncé depuis plusieurs années, cette histoire retracera les débuts du groupe en 1988 jusqu'à leur premier Zénith en 1992. Alors qu'une escalade de violence entre la police et les banlieues est de plus en plus présente, certains choisissent le hip-hop comme expression de leur révolte. Deux jeunes de Seine-Saint-Denis, JoeyStarr et Kool Shen deviennent rapidement les porte-paroles de toute une génération. C’est la naissance du rap, la naissance d’un groupe : Suprême NTM.

Le tournage du film a débuté en août dernier en région parisienne et en Rhône-Alpes. "Il m'a toujours semblé important que puisse se faire un film sur l'arrivée de la culture hip-hop et sur ce qu'elle a représenté pour cette génération" précise la metteure en scène Audrey Estrourgo.

Les deux rappeurs du 93, JoeyStarr et Kool Shen se sont dit ravis que le film prenne forme :

"On a rencontré Théo et Sandor, ils sont super motivés et travailleurs ! Et on a confiance en Audrey, avec qui on a travaillé sur le scénario, pour livrer un film fidèle à nos débuts et notre histoire".

L'annonce de la sortie du film dément la séparation du groupe puisque Kool Shen et JoeyStarr ont participé à sa création et travaillent également sur une série également inspirée de leur histoire, "Le monde de demain" coproduit par Arte et Les Films du Bélier en association avec Netflix. Durant six épisodes de 52 minutes, ils veulent raconter leur parcours pour dresser un portrait d'une jeunesse "rebelle et euphorique des années 1980''.