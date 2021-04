50 Cent révèle quels rappeurs n’ont pas réussi à intégrer ses séries.

50 Cent a livré le nom des artistes qui n’ont pas été acceptés au casting de ses programmes.

50 Cent est rappeur, acteur et producteur. On lui doit la série à succès "Power" et prochainement sa nouvelle fiction "BMF" va faire son apparition. Très convoité, il a refusé certains artistes qui souhaitaient travailler avec lui dans ses séries.

Ce n’est un secret pour personne, le rap game et le cinéma font très bon ménage. En France, la série "Validé" produite par Franck Gastambide en est l’exemple parfait. Cette dernière explose les scores. Aux US, 50 Cent a très vite compris que ce nouveau mélange était très lucratif. En 2014, la chaîne Starz diffuse pour la première fois "Power", une fiction centrée sur le monde de la nuit et le crime organisé à New York. 50 fait partie du casting et de la production depuis le début. Et le moins que l’on puisse dire c’est que "Power" est devenue incontournable. Il a donc décidé de réitérer l’expérience en lançant la série "BMF" aka Black Mafia Family. Elle va raconter l’histoire vraie de deux frères, Demetrius "Big Meech" Flenory et Terry "Southwest T" Flenory. Ils sont impliqués dans le trafic de drogue à Détroit dans les années 80. Les frangins seront à l’origine de la création d’une des plus grandes familles du crime des Etats-Unis. Ils auront un impact fort sur le monde du hip-hop.

Pour ses projets, le rappeur a reçu des tonnes de demandes d’artistes pour rejoindre les distributions. Dans un récent entretien avec HipHopDX, il a affirmé avoir recalé des rappeurs du casting. Pardison Fontaine, connu pour son travail avec Cardi B, a déjà auditionné pour un rôle sur "Power". Celui qui a traité Young Buck de menteur, a même affirmé : "Quavo... il a lu pour un des personnages dans "BMF"; Casanova a lu pour le personnage d’Omar". Aucun des deux n’a fini par le faire.

Si Fifty est une pointure dans le rap game, il l’est aussi maintenant dans le cinéma…