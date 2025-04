Drake fête les 9 ans de son album "Views" : retour sur un des plus grands classiques de Drizzy

L'album qui a mis Drake sur le toit du monde.

Il y a 9 ans, un certain 29 avril 2016, Drake faisait trembler l’industrie avec la sortie de son quatrième album studio, Views. Un projet ambitieux, introspectif et ultra-efficace, qui allait marquer à jamais l’histoire du rap US. Aujourd’hui, l’album est certifié Diamant par la RIAA, une récompense qui confirme ce que les fans et les charts savent depuis longtemps : Views est l’un des plus grands classiques de Drizzy.

Un démarrage historique

Dès sa sortie, Views a fracassé tous les compteurs. L’album s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires en première semaine, propulsant Drake au sommet des ventes mondiales. À ce jour, il reste le dernier artiste et le dernier album hip-hop à avoir atteint ce cap symbolique, preuve de son impact monumental sur l’industrie. Ce score titanesque, à l’ère du streaming, était la preuve que le public attendait ce projet comme un événement culturel. Porté par le hit planétaire "One Dance", qui deviendra le morceau le plus streamé de l’année 2016, Views n’était pas qu’un succès commercial : c’était un phénomène.

Une tracklist mythique

Avec des morceaux comme "Feel No Ways", "Controlla", "Weston Road Flows" ou encore "Too Good" (en featuring avec Rihanna), Drake mélange habilement rap, R&B et influences caribéennes, dans une ambiance glaciale fidèle à sa ville de Toronto. L’album se lit comme une lettre d’amour (et de frustration) à sa ville natale, avec cette fameuse cover où Drizzy trône seul au sommet de la CN Tower.

La consécration d’un empire

En atteignant le statut de Diamant, Views rejoint le cercle très fermé des albums les plus vendus de tous les temps dans le rap. Peu d’artistes peuvent s’en vanter, et encore moins ceux issus du Canada. Cet exploit a scellé le règne de Drake comme leader incontesté de la décennie 2010, capable de dominer les charts, de dicter les tendances, et de marier la pop, le dancehall et le hip-hop sans jamais perdre son identité.

Neuf ans plus tard, Views reste un album de référence, un moment de bascule où Drake a cessé d’être un simple hitmaker pour devenir une légende vivante du rap. Et si le débat reste ouvert sur son meilleur album, une chose est sûre : Views, c’est Drake à son apogée.