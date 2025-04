Werenoi, Franglish, La Fouine... voici les sorties rap FR de la semaine

On va bien manger ce week-end avec les projets de ce vendredi.

On est samedi, et comme chaque semaine, on vous fait un petit topo de ce qui est sorti ce vendredi dans le paysage rap français. Et tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a du lourd, du très lourd même. Voici une petite liste des projets à écouter absolument ce week-end !

Werenoi – Diamant Noir

On commence très fort avec Werenoi, qui balance son tout nouvel album "Diamant Noir". Le rappeur est clairement dans la continuité de "Pyramide", avec un projet ultra solide composé de 17 morceaux. Côté collaborations, c’est un défilé de stars : SDM, Vacra, Gunna, Lil Tjay, Kalash, et surtout un banger monumental avec Ninho et Damso intitulé "Triple V". Le projet a tout pour être certifié rapidement et confirmer une fois de plus que Werenoi fait partie des têtes d'affiche du game actuel.

La Fouine – Etat des lieux

C’est LA surprise de la semaine : après avoir enflammé l’Accor Arena, La Fouine a annoncé sur scène la sortie de son tout nouvel album "Etat des lieux", dispo depuis ce vendredi 11 avril. Après le succès de "Capital du crime radio", Fouiny revient avec 17 nouveaux morceaux, et des featurings bien sentis avec Ninho (encore lui !), Nessbeal, Genezio, Merveille et KLN du groupe L2B. Un projet cohérent, mature, et surtout authentique, qui confirme que le retour de La Fouine en 2025 n’est pas juste symbolique : il est réel et solide.

Franglish – Aura

Plus doux mais tout aussi percutant, Franglish revient avec "Aura", un album plus court avec 13 titres, mais une efficacité redoutable. On retrouve la patte mélodieuse du chanteur-rappeur, et des featurings très bien choisis : Dinos, Zed et Sonny Rave. Un projet qui sent déjà les prémices de l’été, parfait pour vos playlists chill & love du week-end.

Et aussi…

D’autres projets méritent votre attention :

Cannelle – Soma

Urde – Où je vais

Damys (vu dans Nouvelle École) – On The Way

Les singles de la semaine

Côté singles, là aussi il y a de quoi faire tourner les enceintes à fond :

Stavo (de 13 Block ) – Quechua #2

SDM & HMZ – Toute la semaine

Kekra – BACK2 (encore un extrait bien lourd de son album à venir)

Alonzo – La mélancolie du Ferry (le rappeur marseillais de retour avec émotion)

Django – Bulletproof

So La Zone & Graya – Solitaire (grosse collaboration)

Alors, qu’allez-vous écouter ce week-end ? Dites-nous vos coups de cœur, et comme d’hab’, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur les sorties RAP FR !