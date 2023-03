Hamza annonce les dates de sa tournée

Il termine sa tournée par l'Accor Arena de Bercy, déjà sold out !

Dix-sept dates pour s'ambiancer sur les nouveaux son de "Sincèrement" en live !

Après un retour en force, un démarrage incroyable et une domination totale du top album, le rappeur belge annonce enfin les prochaines dates de sa tournée, le "Sincèrement Tour", sur ses réseaux.

Il devance tout le monde, affole la tweetosphère, fait dire n'importe quoi à Booba, on ne peut rien y faire : Hamza est l'artiste du moment. Son retour avec "Sincèrement", troisième album solo de sa carrière, est une vraie réussite. 7.3 millions de streams en seulement 24h, tous les titres dans le top 50 Spotify et un fort probable disque d'or dans la foulée, on ne peut que féliciter le Sauce God.

Nul doute qu'avec l'annonce de ces 17 dates (autant que de morceaux dans l'album, coïncidence ? je ne pense pas), le belge fait plaisir à ses fans. Le concert final est digne de l'artiste : l'Accor Arena de Paris et ses vingt mille places, le 22 novembre. Une date déjà complète !

Parmi les dates annoncées, on peut citer : Le Havre le 9 septembre, Marseille le 29, Lyon le 5 octobre, Nantes le 14, Toulouse le 19, Bordeaux le 21, Bruxelles le 16 novembre et Paris le 22, un joli tour de France donc pour le rappeur belge.

Un conseil, réservez vite vos places si vous espérez voir l'interprète de "Nocif" sur scène, il risque d'y avoir beaucoup de prétendants. De plus, nul doute que des invités d'exceptions seront à prévoir lors de ces différentes dates.