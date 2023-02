Maes : un inédit dévoilé par Karim Benzema !

La star du Real de Madrid écoute ce morceau pendant le sport ...

Alors que le troisième album de Maes, "Omerta" sort le 10 mars prochain et que l'attente se fait de plus en plus grande, le rappeur de Sevran a reçu un coup de main de taille pour sa promotion. Notre ballon d'Or 2022, KB9 s'est filmé hier pendant sa séance de sport en train d'écouter un inédit de l'album tant attendu.

Le morceau s'appelle "La Honda" et son "leak" volontaire par El Nueve fait grand bruit. Même si l'extrait est plutôt court, le son est plutôt lourd et vu l'influence de Benzema, le soutien est de taille. On le voit donc au camp d'entrainement du Real Madrid, probablement en pleine séance de sport, petit sourire aux lèvres, en train de s'ambiancer sur Maes avec comme commentaire : "Mon son #honda Vamonos"

Benzema vient de partager un extrait du prochain album de Maes 👀 pic.twitter.com/mbq0dI0sBY — Kultur (@Kulturlesite_) February 12, 2023 L'attaquant du Real a donc déjà choisi son morceau préféré sur cet album qui sort dans moins d'un mois. Maes lui a répondu dans une story, le remerciant pour son soutien. Il en a également profité pour remercier son équipe et ses proches. La proximité entre les deux hommes ne date pas d'hier. Le footballeur avait déjà partagé et validé des morceaux du rappeur sur ses réseaux. Et le rappeur avait déjà interpelé le footballeur par de petites blagues. De plus, le morceau " Galactic " extrait d'Omerta est une référence au Real de Madrid.

Karim donne de la force aux artistes en ce moment, il avait déjà validé Aya Nakamura à la sortie de "DNK".