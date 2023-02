Malty 2BZ : découvrez le tracklisting de "Enfant de malheur"

Malty 2Bz est de retour avec l'album "Enfant de Malheur" qui sortira le vendredi 24 février. On vous présente le tracklisting du projet qui compte quelques featuring bien choisis : Kerchak sur le morceau "TN", Rsko et Fresh Ladouille sur "Abonnés", Niaks sur "Train de vie", Kalash sur "A bout de souffle", et Negrito sur "An Nou Alé" ! Le rappeur de Vitry-sur-Seine l'a partagé sur une vidéo, avant de l'annoncer sur ses réseaux !

Découvrez le tracklisting compet de "Enfant de Malheur" : Octris Wow Peufra TN (Ft. Kerchak) Fendi Abonnés (Ft. Rsko & Fresh Ladouille) Sensations Enfant de malheur Glock Train de vie (Ft. Niaks) A bout de souffle (Ft. Kalash) Hôtel Euro An nou alé (Ft. Negrito) Black Side Amigo