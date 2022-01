Antilopsa annonce la réédition de son album avec ''Shogoun Noir'' !

La réédition de "Printemps Noir vol 1" arrive ce 28 janvier 2022...

Né à Brazzaville, Antilopsa est un artiste français présent depuis de nombreuses années dans l’univers du rap. Dès ses 16 ans, l’artiste s’y met à fond et collabore avec Axis, Cyanure, Fredy K, Test, Freko et Dj Tacteel pour former le groupe ATK.

Après des années de carrière, Antilopsa semble toujours autant inspiré et continue sa carrière en solo depuis son premier album "L’encre en guise de larmes" publié en 2004. Un peu moins de vingt ans après, Antilopsa a toujours les crocs et enchaîne les projets.

En 2021, son deuxième album solo nommé "Printemps Noir vol1" sortait le 29 mai 2021. Afin de faire vivre ce bel opus, une réédition sera dévoilée le 28 janvier et pour l’occasion, un teaser a été publié le premier jour de cette nouvelle année. Nul doute que cette réédition plaira aux fans du genre… rendez-vous à la fin du mois !