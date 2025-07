Travis Scott de retour avec un nouvel album !

Le rappeur américain frappe encore. Travis Scott vient d’annoncer la date de sortie de son nouvel album.

Depuis la sortie de Utopia en 2023, Travis n’a cessé de faire parler de lui, entre tournées mondiales à guichets fermés, collaborations mode avec Nike et Dior, et apparitions énigmatiques sur les réseaux". Travis s’est aussi illustré en studio avec Don Toliver et Sheck Wes, relançant les rumeurs sur le retour de son collectif "Cactus Jack". Aujourd’hui, plus besoin de spéculer : l’annonce est tombée.

C’est officiel : "JACKBOYS II" débarque ce dimanche à 6h du matin. Le projet est une suite du premier opus sorti en 2019, qui avait rassemblé l’élite du label autour de hits comme "OUT WEST". Travis a lâché l’info via une publication Instagram. Aucune tracklist n’a encore été révélée, mais des grands noms de la scène comme SoFaygo, ou encore Offset circulent déjà. Les fans attendent un projet explosif et à la hauteur de "JACKBOYS".

Avec ce nouveau projet, Travis Scott pourrait bien marquer un tournant dans l'été 2025 et affirmer encore plus l’influence de son label. Le rappeur texan impose une fois de plus son style unique, malgré un retour aux sources. Reste à voir si "JACKBOYS II" répondra aux attentes, mais une chose est sûre : dimanche à 6h, énormément de monde seront à l’écoute.