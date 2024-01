Jul au Stade de France pour ses dix ans de carrière ?

L'OVNI nous prépare du sale pour 2024.

En l'absence de sorties de la part de PNL et Nekfeu, Jul est le rappeur qui tient les rênes du game français, en particulier niveau ventes. Avec "La route est longue", il a décroché le platine en 3 semaines, un de plus au compteur de son énorme discographie. Mais alors que certains le pensent un peu fatigué, ou usé, le J prépare une année 2024 qui va apparemment lui faire encore franchir un pallier. On parlait il y a quelques jours de la sortie d'un album, "Décennie", pour célébrer ses dix ans de carrière depuis "Dans ma paranoïa" et "Lacrizeomic".

Mais cette fois, Jul a prévu quelque chose d'encore plus grand, pour continuer à émerveiller ses fans et à faire rager ses détracteurs : le J pourrait bien se produire au Stade de France. Alors que ce dimanche 14 février, c'était son anniversaire, de nombreux fans lui ont souhaité, et pour les remercier l'OVNI a partagé quelques messages sur ses réseaux. Parmi eux, on pouvait lire : "2024, ça s'annonce électrique, soyez prêts ! Et un grand merci à ma team qui me soutient toujours. Je suis en train de voir pour le Vélodrome et le Stade de France ! Dès que ça se concrétise, je vous annonce ça direct ! Je vous aime, je suis là cette année".

Il n'en fallait pas plus pour enflammer la Toile, qui imagine déjà les images incroyables qui pourront avoir lieu lors d'un éventuel concert du J au Stade de France. On se demande par contre quand est-ce qu'il va pouvoir y jouer, car entre les matchs de rugby de l'équipe nationale (6 nations), ceux de l'équipe de foot, et enfin les Jeux Olympiques prévus cet été, le planning du Stade de France s'annonce chargé.