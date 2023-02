Aya Nakamura explique comment elle travaille sur ses hits

La chanteuse est désormais bien rodée.

La chanteuse Aya Nakamura a encore mis le feu au game avec la sortie toute récente de son album "DNK". Un projet pour lequel elle a multiplié les apparitions pour sa promo, avec cette fois un spectre médiatique beaucoup plus large qu'auparavant. Il faut dire que la chanteuse a un sacré statut désormais, il s'agit peut être de la plus grosse artiste féminine en France actuellement. Elle a même été invitée à Quotidien, l'émission de la chaîne TMC présentée par Yann Barthes.

Ce dernier lui a demandé quelle était sa recette pour ses hits, et la réponse d'Aya a été très détaillée : "Je n’écris que sur mon téléphone. J’écris souvent à la maison comme je peux écrire au studio. Je reçois les instrus par mail et parfois j’ai des inspirations. Je ne sais pas comment (les beatmakers) ont mon mail. Je réponds tout le temps, du coup j’ai des coups de coeur. Ensuite je dis : « Tiens je suis allé au studio, qu’est-ce que tu en penses. » J’aime bien partager, des fois il y a du recul de l’autre côté, et ça amène un truc en plus" , explique Aya.

Elle dévoile également comment elle se comporte en studio : "Je suis hyper cool. Je pense que je suis l’une des plus gentilles. Très très sociable. Je tiens beaucoup à ce qu’il y ait que des énergies positives au studio. Je veux que tout le monde soit à l’aise. Si les gens se sentent mal à l’aise, bah moi ça va me brider." Très loin de l'image de diva capricieuse que certains médias généralistes voulaient lui coller il y a quelques années.

La queen est l'invitée de #Quotidien 👑 pic.twitter.com/ShzX9uVFOf — Quotidien (@Qofficiel) February 2, 2023

Ça nous fait plaisir de voir la Queen Aya Nakamura se livrer ainsi en toute détente pour une interview si importante. On espère que ses 3 Bercy déjà complets vont être incroyables, car ses fans seront nombreux pour la soutenir sur scène !