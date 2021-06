T.I. : dernier album avant la retraite ?

Le dernier clip de Tip pose question.

T.I. a vécu des derniers mois difficiles. En janvier, une ancienne amie de la famille l'a accusé de l'avoir braqué avec un pistolet. Ensuite, d'autres accusations ont été portées contre Tip pour abus sexuels et problèmes de drogue. S'il n'a pas encore été condamné pour ces allégations, cela a suffisamment usé le rappeur pour qu'il annonce un dernier album, "Kill The King" avant de prendre sa retraite.

Pour montrer qu'il n'a rien à se reprocher, T.I. a mis en ligne un clip en début de semaine qui débute par un audio de la première plaignante exigeant des excuses de la part du couple alors qu'un rire éclate en arrière-plan.

"Dites la vérité sur moi. Dites la vérité et excusez-vous, et j'arrête. L'autre condition c'est : faites-le dans les sept jours. Dans les sept jours, dites la vérité, excusez-vous et je suis partie."

Ensuite, c'est une phrase attribuée à une thérapeute qui apparait à l'écran et qui semblent résumer la situation.

"Une personne toxique créera un drame puis se présentera comme la victime."

Enfin, à la fin de la vidéo, le rappeur dévoile la pochette de "Kill The King" avec la mention "The Final Album Coming Soon" écrite juste en-dessous.

A noter que ce n'est pas la première fois que le patron du Hustle Gang caresse l'idée de se retirer du rap. En 2017 déjà, il déclarait lors d'une interview durant l'émission "The Breakfast Club" :

"Je suis prêt à foutre le camp. J'ai trois albums en tête que j'ai déjà conceptualisés. Une fois que je les ai sortis, c'est fini."

Bien sûr, cela peut aussi être un effet d'annonce. Nombreux sont les rappeurs qui ont annoncé leur retraite et puis sont revenus ou même ne sont jamais partis. Il y a eu Jay-Z à une époque mais on pense aussi à Logic ou The Game plus récemment. Ceci dit, vu l'histoire scabreuse dans laquelle T.I est empêtré, il va peut-être avoir besoin de temps pour s'en sortir... Sa décision serait donc logique, mais attendons quand même.