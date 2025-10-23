Générations et BeCharge t'offrent 1000 euros de pouvoir d'achat

Participe au jeu concours en partenariat avec BeCharge, et tente de remporter les 1000 euros de carte cadeau !

On le sait, cette fin d'année 2025 est plutôt compliquée pour tout le monde, notamment en termes de pouvoir d'achat. La rentrée et l'été viennent de passer et bien souvent, les comptes sont au plus bas, sans parler de la situation économique assez étrange du pays en ce moment. Et si vous voulez quand même vous faire plaisir en vous offrant quelques trucs sympas, mais un peu cher, on a peut-être une solution : BeCharge et Générations s'associent pour vous faire gagner 1000 euros de cartes cadeaux !

Pour ceux qui ne connaissent pas BeCharge.fr, on fait un rapide topo : il s'agit d'un partenaire de longue date de la radio. C'est une véritable caverne d'Ali Baba en ligne, où vous pouvez trouver pas mal de choses à acheter, pour des prix assez compétitifs, le tout sous forme de cartes cadeaux. Avec ce jeu concours, on vous propose de tenter votre chance pour remporter 1000 euros de cartes cadeaux, sur les plateformes les plus connues du Web : Amazon, Netflix, Zalando, Nike, Airbnb, Uber Eats, Playstation, Spotify, Kiabi, Google Play,...

Bref, de quoi vous faire plaisir. Et pour participer au jeu concours, rien de plus simple : il vous suffit d'envoyer à n'importe quel moment "GÉNÉRATIONS" au 72018 par SMS, et vous aurez peut-être la chance d'être tirés au sort pour décrocher le pactole !

On vous souhaite bonne chance, et une bonne journée sur les antennes de Générations.