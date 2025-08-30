Gagne ton iPhone 17 avant sa sortie sur Générations !

Générations te donne la possibilité de repartir avec ton iPhone 17 alors qu'il n'est même pas encore sorti !

C'est la fin des vacances, et on arrive donc rapidement sur la période de la rentrée. Une période où en général on se retrouve tous sans trop de thunes en poche, parce qu'on a bien claqué le bénef' sous le soleil, et maintenant, retour à la réalité ! Mais pour que ce retour à la réalité soit un peu plus doux, votre radio Hip Hop préférée à la solution.

Générations vous propose un jeu concours pour remporter votre iPhone 17, et ainsi économiser 970 € !

Pour participer au concours, c'est simple : il te suffit d'écouter nos émissions, et d'envoyer "GENERATIONS" par SMS au 7 20 18 (3 fois 0,75 € + coût du SMS). Tu auras peut-être la chance d'être tiré au sort afin de repartir avec ton iPhone 17 avant même sa sortie officielle !