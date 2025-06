?? CONCOURS EXCEPTIONNEL GÉNÉRATIONS ! ? PARIS LA DÉFENSE ARENA – DIMANCHE 13 JUILLET 2025 50 CENT & MARY J. BLIGE… sur la même scène !

🎶 Deux légendes. Une scène. Une seule soirée pour entrer dans l’histoire.

Le 13 juillet 2025, 50 Cent et Mary J. Blige unissent leurs forces pour un concert exceptionnel à Paris La Défense Arena. Un événement unique célébrant la grandeur du hip-hop et du R&B.

Générations t’offre la chance d’y assister… et de vivre une nuit légendaire.

Le concert événement de l’année débarque à Paris, et Générations t’y emmène 🔥 La légende new-yorkaise 50 Cent revient en force avec ses classiques In Da Club, P.I.M.P., Candy Shop, et sa puissance scénique incomparable.

À ses côtés ? La Reine du Hip-Hop Soul : Mary J. Blige, de retour à Paris avec sa voix unique et ses hymnes R&B comme Family Affair ou No More Drama.

Un concert monumental, dans la plus grande salle d’Europe, entourés de guests surprises ! 🎁 À GAGNER : 🎟️ Tes 2 places pour le concert 50 Cent x Mary J. Blige à Paris La Défense Arena

🚀 Et pourquoi pas une surprise exclusive le soir du show... 📲 Pour tenter ta chance :

👉 Envoie "GEN" par SMS au 7 20 18

(3x 0,75€ + prix d’un SMS) 🎙️ Résultats annoncés en direct sur Générations

🗓️ Participation ouverte jusqu’au 27 juin

Règlement des concours