GAGNE TON SÉJOUR À EUROPA-PARK AVEC GENERATIONS

Tu veux t’évader, t’amuser et faire le plein de sensations fortes ? Générations t’embarque direction l’un des meilleurs parcs d’attractions d’Europe : Europa-Park !

Situé à la frontière entre la France et l’Allemagne, Europa-Park, c’est plus de 100 attractions et spectacles, 18 quartiers thématiques européens, des montagnes russes de dingue, des univers immersifs et un parc aquatique géant à couper le souffle. Que tu sois fan d’adrénaline ou d’ambiance familiale, Europa-Park, c’est LE spot ultime pour s’éclater.

Et bonne nouvelle : Générations t’offre ton séjour complet avec entrées + hébergement inclus ! 🎁

🔥 COMMENT PARTICIPER ?

📲 Envoie le mot "GENERATIONS" par SMS au 72018 (3x0,75€ + coût du SMS)

Tente ta chance maintenant et prépare-toi à vivre un séjour exceptionnel au cœur de l’Europe… version sensations XXL 💥

🎡 Europa-Park, c’est la destination rêvée — Generations te l’offre, il ne te reste qu’un mot à envoyer : EUROPA.