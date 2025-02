Générations vous offre Kalash en showcase !

Générations vous fait gagner vos places pour le showcase de Kalash au Blow Club.

Bao Club présente Kalash en showcase au Blow Club !

Le Blow Club, situé Route du Pont de Chazey à Villieu-Loyes-Mollon, va accueillir un showcase bouillant du MWAKA BOSS le vendredi 21 février 2025.

Une soirée de fou qui commencera par une première partie assurée par Lima Tchoumi, étoile montante de Vénissieux, pendant que les platines seront gérées par Dida et Aty.

Comme on est pas des rats, Générations Lyon vous propose de gagner vos places ! Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire via le formulaire situé juste ci-dessous, et d'espérer être tiré au sort !