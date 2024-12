Gagnez vos places pour le FCKNYE Festival avec Generations !

Une édition qui s'annonce inoubliable !

Le plus grand festival du Nouvel An organisé par FCKNYE est de retour à Bruxelles. Prévu les 30 et 31 décembre à Brussels Expo, cette 13e édition promet d'être plus grandiose que jamais.

Depuis 2010, ce festival unique en son genre rassemble des festivaliers de plus de 40 nationalités à Bruxelles pour vivre une expérience intense, électrisante et mémorable. Cette année encore, le FCKNYE promet de marquer l’histoire avec une programmation exceptionnelle et une production technique spectaculaire.

📍 Où et quand ?

Dates : 30 et 31 décembre 2024

30 et 31 décembre 2024 Lieu : Brussels Expo, Bruxelles

Deux jours, cinq scènes, des milliers de festivaliers et une ambiance inégalée pour clôturer 2024 et commencer 2025 de la meilleure des manières.

🎤 Une programmation XXL !

La line-up de cette édition 2024 est tout simplement incroyable, mêlant les plus grandes stars du rap, de la techno, de la drum & bass et du hardcore. Voici quelques-uns des artistes qui feront vibrer les scènes du FCKNYE :