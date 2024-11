Générations vous offre des places pour KOSH pendant le festival d'Un Rire à l'Autre.

Rendez-vous le Samedi 30 novembre à 20h30 !

Kosh annonce tout de suite la couleur : du beatbox pendant une heure, oui !! Mais il fait en réalité bien plus que ça ! C’est une véritable rencontre humaine, pleine d’humour et d’originalité. Son parcours de vie, de sa naissance à son succès grandissant en passant par son adoption, nous amuse et nous touche. Il met son talent de bruiteur (beatboxer) dans ce seul en scène inédit agrémenté de sons aussi fous que surprenants, comme la guitare électrique de son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur ou même le panda qui vomit !