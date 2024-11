1000€ à gagner avec Projet X Paris !

Envoyez GENERATIONS par SMS au 7 20 18 !

Vous êtes fan de streetwear et toujours à la recherche des dernières tendances ? Alors, ne manquez pas notre jeu concours en partenariat avec Project X Paris ! La marque française, connue pour son style urbain et minimaliste, a conquis les plus grandes villes du monde, de Dubaï à Los Angeles, et s'est établie comme LA référence du streetwear en France.

À l'occasion du lancement de leur nouveau logo POLARIS et de leur récente inauguration de plateforme au cœur de Paris, Project X Paris célèbre en grand ! En jeu : 1000€ de bons d'achat (5 bons de 200€ chacun) pour vous permettre de vous offrir les dernières créations de la marque.

Comment participer ? C’est simple ! Envoyez GENERATIONS par SMS au 7 20 18 et tentez votre chance pour gagner l'un des bons d'achat.