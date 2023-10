Gagne ta virée à Prison Island avec Générations !

Tu peux choper tes 4 places dans le blind test tous les matins.

Tente de gagner tes 4 places pour venir t'éclater avec tes potes (ou en famille) à Prison Island en participant au Blind Test !

Tous les matins à 8h20, Alice et Yo OBG tentent de te faire gagner tes places pour aller t'éclater à Prison Island, l'Action Game carcéral dont le concept est inspiré de Fort Boyard. Au total, 26 cellules différentes vont proposer des défis à ton équipe qui aura au maximum 5 minutes pour réussir chaque épreuve. L'aventure qui a lieu à Emerainville (77) vous permettra peut-être d'hisser votre équipe en haut du classement. !

Pour participer, c'est simple : appelle le 01 53 92 04 04 pour t'inscrire, et si tu es tiré au sort, tu pourras tenter ta chance au Blind Test d'Alice et Yo OBG pour gagner tes places et tenter de percer les mystères de Prison Island.

Prison Island - Paris/Marnes-la-Vallée, c'est l'Action Game dernière génération qui s'est installé dans le coin cette année. 26 salles, autant d'épreuves différentes, un temps limité pour les réussir : tout ce qu'il faut pour un bon moment de fun en équipe !