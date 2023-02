Participe à l'avant première de CREED III !

Générations te fais gagner tes places pour l'avant première du film Creed III

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver.

Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait

surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et

reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à

l’anéantir

Venez assiter à l'avant première du film CREED III à l'UGC CINE CITE O'PARINOR D'AULNAY SOUS BOIS A 19H45 !

LE 28 FEVRIER

Pour ça, il suffit d'appeler le 01 53 92 04 04