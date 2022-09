Jeux concours - Remixx

Tentes de gagner un écran Gamers 4k PC 28 - Konix

Tu nous connais on adore vous préparer des cadeaux de folies et cette semaine on a une big surprise !

Jusqu'au 2 octobre tentes de gagne un écran gamers 4K PC 28 de la marque Konix, en participant au Remixx. Tu peux participer toute la journée en t'inscrivant au tirage au sort, en nous appelant au 01.53.92.04.04 !

Règles du Remixx :

On te diffuse 3 extraits remixés de morceaux de 3 artistes différents, et tu dois retrouver le nom de chaque artiste.

C'est simple et c'est rapide, alors n'hésites pas à nous appeler au 01.53.92.04.04 pour t'inscrire et venir jouer avec nous pour tenter de remporter un big écran gamers 4K !

Petit Bonus :

Si tu veux doubler tes chances de gagner, tu peux participer à notre concours sur notre page Instagram @Generations.fr . Pour participer et tenter de remporter ce concours, il faut follow:

✅@konixinteractive

✅@generations.fr

❤️Liker ce post

Inviter un max de monde à participer

Partager en story = plus de chance de gagner

Il est impératif de respecter les conditions, le ou la gagnante sera contacté en privé.

A vous de jouer !