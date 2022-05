Rendez vous ce samedi 4 juin à 20h30, au Canal 93 à Bobigny.

Gagnez vos places pour le concert de Rim'k au Canal 93 en participant au Blindtest. Rendez vous tous les matins dans le morning à 8h20, avec Nico et Constance !

Rim'k vous donne rdv le 4 juin au Canal 93 à Bobigny pour un concert exclusif. Le rappeur est devenu un des piliers de l'histoire du rap français et sera accompagné de Bekar et Souli. Retrouvez les artistes à partir de 20h30, et profitez d'un concert exceptionnel. Depuis ses origines, Canal 93 propose des artistes grand public et des projets d’avant-garde. Avec plus de 50 dates par an, Canal 93 est un lieu de musique(s) à l’image de son territoire, populaire, métissé et fraternel.

Choppez vos places ici, ça part vite !

Adresse :

Canal 93,

63 AVENUE JEAN JAURES,

93000, BOBIGNY

Accès :

Métro : Ligne 5 - Arrêt Bobigny Pablo Picasso

Bus : 301 - Arrêt Bobigny Pablo Picasso