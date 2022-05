Festival Pépélé

Viens chopper ta place pour le festival d'afrobeats "Pépélé"

Gagne ta place pour le festival 100% Afrobeats & Rap, "Pépélé" , le 9 juillet dans l'ancienne caserne militaire d'Aubervilliers

Tente ta chance pour gagner ta place au festival afro & rap,"Pépélé", qui aura lieu le 9 juillet à Aubervilliers, dans une ancienne caserne militaire à 5 mins de Paris. Vous pourrez retrouver des Lives Afrobeats des artistes Nigérians du moment LOJAY & BNXN (BUJU) + UNCLE WAFFLES, la queen de l'Amapiano en DJ set exclusif pour "Pépélé" !

Il y aura également un DJ Set Rap, Amapiano, R&B, Shatta & more : ARMEL BIZZMAN ▪︎ PHAPHANE ▪︎ DJ DID ▪︎ DADDYCHULO & JOJO SK ▪︎ DRE TALA ▪︎ LIVOO ▪︎ SHIIVA ▪︎ ISO ▪︎ CHEETAH ▪︎ ROX R & SOALL ▪︎

Karaoké Classics en solo ou en équipe, chopez le micro et donnez tout sur vos titres Rap,Afrobeats, R&B Classics préférés +300 titres : Angela, Dumebi, No Scrubs, La Kiffance, Love Nwantiti, Ancrée à ton port, Majeur en l'air, Thong Song, Tchoin, Effrakata, Let me love you, So sick, Premier gahou, Ne pense plus à lui, entres autres ! Ambiancé par Willaxxx & Playmo.

"Pépélé" c’est aussi une expérience immersive, on vous promet un fort d’Auber haut en couleurs avec une mise en lumière & vidéo qui subliment le lieu, une foodcourt très délicieuse, des zones chill, 4 bars & même un concours/runaway du meilleur flow askip...!!!

→ Le Point Fort d'Aubervilliers 174 avenue jean jaurès Aubervilliers 93300

→ Samedi 9 Juillet 2022

→ 16h00 - 02h00

Comment y accéder :

Metro : Fort d'Aubervilliers, Ligne 7 - 2 mins à pied

Bus : 152 - 330 - N42

Velib : Stations 33016 & 35001



Tarif “EARLY” → Pour les 500 premières places (SOLD OUT) 20€

Tarif “REGULAR” → dès que le tarif “EARLY” est épuisé 40€

Tarif “LAST CHANCE” → pour les derniers billets restants 45€

Leur Site : https://www.pepelefest.com/



Un évènement proposé par Casabey.