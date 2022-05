Viens gagner ta place pour la Natural Hair Academy (NHA), l’événement incontournable de la beauté noire et métissée en France et en Europe

Venez célébrer la beauté afro les samedi 4 et dimanche 5 juin au Parc Floral de Paris. Au menu, ateliers beauté, coiffure et maquillage avec les meilleurs spécialistes et influenceuses américaines et françaises. Plus de 100 exposants vous attendent pour vous conseiller et vous chouchouter. Les beautés afro ont rendez vous samedi 4 et dimanche 5 juin au Parc Floral de Paris. Infos et réservations sur nhaparis.com