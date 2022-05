Le 1er festival 100% rap FR sur l'Essonne à Ris Orangis (91) dans la salle Le Plan ! Avec : LUV RESVAL / DISIZ / SDM / RONISIA / BIANCA COSTA / BEKAR / CHANCEKO / LEDOS / ZINÉE / KAMAS KUH & MURS OG.

Cette semaine, tentes de gagner des places pour le Trace(s) Festival avec Générations.

Le 1er festival 100% rap FR sur l'Essonne à Ris Orangis (91) dans la salle Le Plan !

Jeudi 5 mai : RONISIA, BIANCA COSTA, ZINEE et K’SSY

Vendredi 6 mai : avec DISIZ, BEKAR, LEDOS et MURS OG

Samedi 7 mai : LUV RESVAL, SDM, CHANCEKO et KAMAS SKUH



Pour participer appelez nous au 01.53.92.04.04 !