Concours Générations cette semaine !

Kepper est la marque streetwear de référence depuis les années 80 et revient sur le devant de la scène avec de nouveaux produits fabriqués en France pour femmes, hommes et enfants ! Retrouvez tous les produits sur www.kepper.fr pour être branché à la rentrée !

Kepper aide à faire avancer plus vite et plus loin l’association les Etoiles Filantes en reversant 25% de ses bénéfices pour réaliser les rêves d’enfants malades ! Alors, tente ta chance pour remporter un produit Kepper !