Gagne ton entrée au Parc Astérix

Venez vivre une expérience gauloise unique au Parc Astérix !

Cette semaine Générations vous offre vos entrées au Parc Astérix pour profiter des attractions, spectacles et animations du parc légendaire pour toute la famille.Tout au long de la journée, venez rencontrer les personnages emblématiques des aventures d’Astérix !

Ecoutez Generations, jouez au Remix cette semaine en appelant le 01 53 92 04 04 et repartez à tout moment avec vos entrées au Parc Astérix.

Des mesures sanitaires strictes sont mises en place sur l’ensemble du parc et dans les hôtels. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, des marquages au sol assurent la distanciation entre les groupes qui seront limités à six personnes. Plus de 900 points de distribution de gel hydroalcoolique ont été installés et la désinfection des mains sera obligatoire à l'entrée de chaque attraction.

Plus d’informations sur www.parcasterix.fr