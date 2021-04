Orelsan présente la nouvelle collection Avnier

Et met en vedette des techniciens du spectacle.

Si Orelsan est plutôt calme musicalement après le raz-de-marée "La fête est finie", il n'en reste pas moins actif comme le prouve le lancement de la nouvelle collection de sa marque de vêtements, Avnier qu'il a créé en 2014 avec Sébastian Strappazzon. Cette fois, au vu de la situation sanitaire si particulière, les deux associés ont décidé de mettre en avant les métiers du spectacle qui souffre pour présenter leur nouvelle collection.

La marque a donc rendu hommage "à 6 techniciens de métiers différents qui ont travaillé sur la tournée d’Orelsan, pour mettre en lumière ces personnes de l’ombre, leur travail et ce qu’ils font en attendant la reprise des concerts" comme elle l'a expliqué dans un communiqué. Les pièces unisexe et pensée pour le quotidien sont confortables, faciles à porter et profitent de coupes restructurées et des détails de qualité renforcée.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a aussi appris qu'Orelsan était au casting du prochaine film "Astérix et Obélix" et qu'un documentaire sur sa vie était en cours de production et de réalisation pour Amazon Prime Video.