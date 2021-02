Rihanna milliardaire !

Sa marque Savage x Fenty pèse un milliard de dollars !

Rihanna est une vraie businesswoman ! Sa marque Savage x Fenty vient d’atteindre le milliard ! Elle pourrait devenir numéro 1 mondial de la lingerie d’ici 2025…

Rihanna est passée des larmes aux rires ! La semaine dernière, on apprenait la suspension de la branche haute couture de Fenty. Cette dernière ne séduit pas les fans de la chanteuse. Celle qui n’a toujours pas livré d’album a décidé de se concentrer sur la partie beauté, soins et lingerie. Et elle a eu raison !

La société de capital-investissement L Catterton, soutenu par le propriétaire de LVMH, va investir massivement. Dans un communiqué, Rihanna et le groupe français ont déclaré : "Après la fin de la levée de fonds au cours de laquelle L Catterton a pris une participation dans Savage X Fenty, LVMH et Rihanna ont réaffirmé leur ambition de se concentrer sur la croissance et le développement à long terme de l’écosystème Fenty en se concentrant sur les cosmétiques, les soins de la peau et la lingerie". La levée de fonds de L Catterton est à hauteur de 115 millions de dollars.

Pour information la lingerie génère chaque année 13,1 milliards de dollars aux Etats-Unis et la cosmétique pèse dans le monde 445 milliards de dollars. Celle qui serait en couple avec Asap Rocky a fait le bon choix. Business is business.

On change de sujet, mais on attend avec impatience son projet "R9". Ça fait depuis 2019 qu’on en entend parler… Mais rien ! Espérons que cette année il sorte vraiment.