Rihanna : les activités de Fenty sont suspendues !

Fenty, la marque de Rihanna qui commercialise des vêtements de luxe va voir ses activités suspendues par sa maison mère LVMH. La décision a été prise en accord avec la chanteuse et ne devrait être que temporaire, le temps que la situation mondiale connaisse une amélioration. C'est en tout cas ce qu'explique le communiqué cité par le média mode de référence, WWD.

"Rihanna et LVMH ont pris conjointement la décision de suspendre l'activité RTW, basée en Europe, dans l'attente de meilleures conditions"

Il semble que la marque n'ait, comme le veut l'expression consacrée, pas trouvé son public, y compris chez les fans de la chanteuse barbadienne, sans doute en raison de prix trop élevés, notamment en cette période si spéciale. WWD rapporte aussi que Fenty a eu à souffrir de la crise sanitaire qui a empêché Rihanna de voyager et de se rendre sur les sites de développement européen de sa marque basée à Paris ou encore chez les fournisseurs.

LVMH se souhaite que la chanteuse se recentre sur Fenty Beauty, la marque de cosmétiques de Rihanna lancée en 2017 qui a très vite engrangés des millions de dollars, notamment grâce à sa distribution dans les magasins Sephora. Cela concerne aussi la marque de lingerie, Savage x Fenty qui fonctionne aussi très bien et qui attire les investisseurs comme on peut le lire dans le communiqué du groupe.

A l'issue d'une levée de fonds au cours de laquelle L Catterton a pris une participation dans Savage X Fenty, LVMH et Rihanna réaffirment leur ambition de se concentrer sur la croissance et le développement à long terme de l'écosystème Fenty axé sur les cosmétiques, les soins de la peau et la lingerie."