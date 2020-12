Assa Traoré participe à la nouvelle collection de Stella McCartney !

La sœur d'Adama Traoré est au cœur de la collection engagée de la célèbre styliste anglaise.

Assa Traoré, ne cesse d’honorer la mémoire de son frère. Aujourd’hui, elle fait partie de la collection capsule de Stella McCartney. Cette dernière a voulu mettre en lumière des visages, des causes et des associations à travers ses créations.

Assa Traoré ne lâchera rien et se battra jusqu’au bout pour rendre justice à son frère Adama. Ce dernier est mort le 19 juillet 2016 à 24 ans, après son interpellation par des gendarmes à Beaumont-sur-Oise. Pour lui, elle a décidé de faire de sa vie un combat. Et tous les moyens sont bons pour lui rendre hommage…

Stella McCartney est une styliste connue et reconnue dans le monde de la mode. Elle est également la fille du très célèbre membre des Beatles, Paul McCartney. Tout comme Assa, elle est une femme engagée. Elle l’a prouvé avec sa dernière collection capsule qui s’appelle "The McCartney A to Z Manifesto", une série de T-shirts qui rassemble 26 artistes du monde entier dont Assa Traoré. Ils se sont tous attribués une lettre qui a pour but de défendre leur propre association. La première lettre de l’alphabet est associée au mot "accountable", qui veut dire "responsable". Et c’est la soeur de Adama qui la porte. Une fierté absolue pour elle ainsi que pour son association "La Vérité Pour Adama". Elle déclare : "Pour moi, être responsable, c’est perpétuer le souvenir de ceux dont la vie a été arrachée à cause de l’injustice. C’est rester digne et se tenir debout, coûte que coûte, pour montrer à nos enfants le chemin de la liberté et de l’égalité".

Les T-shirts sont disponibles sur le site de la créatrice. Le prix ? 450 euros. Les bénéfices des ventes seront reversés aux associations concernées.

Allier mode et engagement, quelle bonne idée !