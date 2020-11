Jul présente sa nouvelle paire de sneakers : la D&P x Asics Gel Venture 7 OVNI

Les nouvelles baskets de Jul sont disponibles en pré-commande.

Le rappeur marseillais est décidemment sur tous les fronts. Les sneakers D&P x Asics Gel Venture 7 OVNI qu’il a imaginé sont maintenant disponibles en pré-commande. Une bonne nouvelle qu’il a annoncé sur Twitter avant leur sortie officielle le 12 décembre.

Qu’il s’agisse de musique ou de mode, Jul travaille dur, pour un résultat toujours concluant. La collaboration de sa marque D’or & de Platine avec Asics avait été annoncée en mai dernier. Quelques mois plus tard, la première sneaker GEL Venture 7 OVNI est fin prête, pour le plus grand plaisir des fans de la marque. Celui qui explosé les records avec "13 organisé" nous propose une paire "solide conçue pour affronter les terrains les plus difficiles en toute confiance". Le modèle GEL Venture 7 OVNI se compose de bandes réfléchissantes Lite-Show sur les côtés de la tige et de la technologie GEL à l’arrière de la chaussure. La semelle intérieure Ortholite permet un meilleur amorti avec sa couche supplémentaire et augmente le rebond. De plus, des accessoires tels que des lacets, des passe lacets et un sac de transport seront aussi envoyés pour chaque paire commandée. Le modèle, qui est au prix de 95€, est déjà disponible en pré-commande, comme l’a annoncé Jul en vidéo sur Twitter :

La team, ca y est les D&P x @ASICSFrance Gel Venture 7 OVNI sont mtn disponible pour tt le monde, jspr quelles vous plaisent

Avec cette association entre D'or & de Platine et Asics, Jul nous prouve encore une fois qu’il aime travailler avec les autres ! Ces fans peuvent d’ailleurs en témoigner puisqu’ils ont participé à la création de la pochette de son prochain album. Tout comme son prochain opus, on prédit à la paire de sneakers un grand succès.