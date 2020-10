Découvrez ISI-Formation : La formation pour devenir ingénieur du son !

Tu es passionné de musique et tu souhaites t'y épanouir professionnellement ? Tu es artiste en auto-production et tu as pour objectif de monter ton home studio ? Enfin une formation accessible à tous pour devenir ingénieur du son studio !

Mais qu'est-ce qu'un ingénieur du son ?

L'ingénieur du son studio est chargé d'enregistrer et de traiter (mixer) le son d'une voix ou d'un instrument aussi bien pour l'album d'un artiste que pour une bande son de publicité. Il est indispensable et précieux pour les artistes et interprètes.

ISI-Formation est spécialisée dans le métier d'ingénieur du son studio et garantit une formation technique complète en 3 semaines.



Toute la théorie nécessaire pour devenir ingénieur du son studio est enseignée et des professionnels reconnus en activité assurent la bonne compréhension des cours théoriques avec la mise en pratique dans différents studios de paris et sa petite couronne.

La formation a lieu tous les mois et vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour la formation du mois prochain sur le lien suivant www.isi-formation.fr/s-inscrire

Un module administratif et juridique permet aux apprenants de démarrer rapidement dans la profession en indépendant (auto-entrepreneur), mais aussi de devenir membre de la sacem et tout savoir sur les droits d'auteur/compositeur/éditeur.



Les élèves ont la possibilité de choisir les options "Composition musicale & Beatmaking" pour apprendre et se perfectionner dans la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et "Label & Production" pour découvrir les métiers de l'industrie musicale.

Les formateurs restent disponibles après la formation pour conseiller et accompagner les élèves dans leur professionnalisation jusqu'à ce qu'ils acquièrent leur autonomie sur le plan technique.

Découvrez le programme de la formation, les modalités et les témoignages d'anciens élèves sur le site www.isi-formation.fr

Avec ISI-Formation faites de votre passion un métier !