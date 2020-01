Nipsey Hussle et Puma : les images de la collection !

Puma a décidé de rééditer la collection en collaboration avec The Marathon Clothing, la marque de Nispey Hussle.

La mort dans le Rap US est devenue quelque chose de tellement "banal" qu'elle ressemble de plus en plus à une étape supplémentaire dans le business. Ue étape pendant laquelle les bénéfices sont encore plus gros que tout ce que l'artiste a connu de son vivant, même quand on a été une légende du rap. Entre les albums posthumes, les séries, la vente des biens de l'artiste, les manières de rendre une mort "rentable" sont de plus en plus nombreux. Mais aujourd'hui, on a droit à un beau contre-exemple, avec la collection Puma x The Marathon Clothing, la marque co-fondée par Nipsey Hussle et 3 de ses proches.

Décédé en mars 2019, la collab' entre la marque du rappeur et Puma avait été sortie une première fois, en Septembre 2019. Mais devant le succès et l'engouement, tout le monde avait été vite dépassé, et les pièces se sont écoulées très rapidement. Du coup, la marque a décidé, en accord avec les proches du rappeur, de rééditer les pièces les plus iconiques de la collection. Et pour l'occasion Lauren London, la veuve de Nipsey, et YG, proche du rappeur, ont décidé de poser avec les sapes, qui seront disponibles dès le 1 février !

Le drop contiendra des t-shirts et des vestes, ainsi que la paire de sneakers issue de la collab', pour des prix allant de 40 à 100 dollars. Plutôt raisonnable, si on compare avec les prix des autres collaborations entre rappeurs et marques. D'autant plus qu'un pourcentage des bénéfices sera reversé à la Neighborhood Nip Foundation, preuve que les proches de Nipsey Hussle ont vraiment décidé de faire perdurer son héritage. On signale d'ailleurs au passage qu'hier, le dernier album de Nip, "Victory Lap", a été certifié disque de platine. L'héritage du rappeur est donc bien solide.