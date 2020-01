Wiz Khalifa vend sa collection de sneakers pour la bonne cause

Wiz Khalifa met en vente de très belles paires de sa collection, pour aider les enfants de Pittsburgh.

On le répète souvent, les rappeurs sont nombreux à essayer de redistribuer un peu de richesses dans leur quartier d'origine. Car leur lien avec leur communauté est souvent très fort, encore plus aux USA où ce mot a un véritable sens. Et cette fois, c'est Wiz Khalifa qui essaye de donner un peu de force aux enfants de Pittsburgh. Le rappeur amateur de substances vertes puissantes a décidé d'organiser la mise en vente de certaines de ses paires de sneakers, sur sa propre plateforme, The Wiz Vault.

Les bénéfices de cette vente seront reversés à l'association à but non lucratif Little Kids Rock, qui crée des programmes musicaux dans les écoles de Pittsburgh. Les inscriptions à ce qui sera apparemment une vente privée sont déjà ouvertes sur le site de Wiz Khalifa. Pour les fans avec un gros porte feuille, la vente débutera Mardi, mais on ne sait pas encore à quelle heure. Dans les pièces à vendre, on retrouve beaucoup de paires Nike, mais aussi une paire Under Armour portée par Stephen Curry pour son premier All Star Game, en 2015.

On retrouve également une Air Jordan 4 Retro édition "Taylor Gang", customisée spécialement pour Wiz et sa team par Hippie Neal, et d'autres pièces toutes aussi impressionnantes, 20 au total. Les sneakerheads vont donc probablement guetter le début de cette vente, alors soyez prêts si ça vous intéresse, car connaissant les fans de Wiz Khalifa, ça va partir vite !