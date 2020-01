Kalash est mannequin pour Blue Marble !

Kalash a été invité à défiler à la Fashion Week par Blue Marble Paris !

Le rap et la mode n'ont pas fini de s'entremêler, et on ne parle de pas là d'histoires d'amour entre rappeurs et mannequins, enfin, pas seulement. En effet, le monde du luxe et de la mode a été semble-t-il traumatisé par le streetwear, et les habits portés par les jeunes dans les rues, à tel point que toutes les grandes marquent proposent maintenant des modèles un peu street. Et les rappeurs, jamais les derniers à se sapper, en profitent pour collaborer avec les marques, comme Moha La Squale, Romeo Elvis, ou encore, tout récemment, Kalash, dans un rôle toutefois un peu inhabituel.

En effet, ça n'est pas pour aider à créer une ligne de vêtement qu'il a été approché par la marque Blue Marbel Paris, mais bien pour défiler pendant la Fashion Week, avec la nouvelle collection sur le dos ! Kalash a fait le job, sereinement, devant un public dans lequel d'autres rappeurs comme Still Fresh ou 4Keus étaient présents. De grands amateurs de sapes, eux aussi. Et au niveau de la collection, on peut dire que le rappeur / chanteur la porte bien, et pourtant, c'est une pièce qui ne doit pas aller à tout le monde, avec ces grosses rayures et cette teinte très vive.

Un beau succès pour le rappeur Antillais qui doit savourer chaque instant de sa réussite, car quand on connaît son parcours, on sait qu'il revient de loin. A côté de ça, il continue à oeuvrer pour la paix en Martinique, où des tensions entre quartiers et entre gangs ont été meurtrières ces dernières années. On souhaite à Kalash la même réussite dans cette tâche que dans sa vie professionnelle !