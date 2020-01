Run-DMC x Adidas : vers une nouvelle collab ?

Découvrez bientôt la toute nouvelle Adidas Superstar 50 désignée par Run DMC !

Adidas n'est pas en reste en ce qui concerne les collaborations avec le rap game, loin de là ! Ils avaient d'ailleurs fait quelques vidéos avec 13 Block pour une de leurs paires, ainsi qu'avec beaucoup d'autres artistes. Et la marque s'apprête à révéler un tout nouveau modèle anniversaire d'une de ses paires mythiques, modèle qui sera designé en collaboration avec des légendes du rap game US : Run-DMC en personne, habitués des collabs avec la fameuse enseigne allemande aux trois bandes.

La paire, c'est la fameuse Adidas Superstar, sortie pour la première fois en 1969. Elle fêtera donc ses cinquante ans cette année, et pour l'occasion, Adidas et Run-DMC ont décidé de nous concocter un petit modèle anniversaire qui sortira apparemment en avril 2020. Une histoire particulière rapproche la marque et le groupe, car les rappeurs, lors de leur explosion dans les années 80, avaient décidé de briser les standards en s'habillant sur scène comme ils l'étaient dans la rue, portant donc fièrement ce modèle aux pieds, et allant même jusqu'à lui dédier un morceau, "My Adidas".

Le modèle qui a fuité sur le web est assez sobre, noir avec les bandes blanches, le logo "Superstar" un peu stylisé juste après, avec un visage qui ressemble à celui de Jam Master Jay, membre de Run-DMC, en noir et blanc sur la languette. Le tout avec un col arrière blanc lui aussi. Si on en croit les informations des fuites, le prix de vente serait de 150 dollars.