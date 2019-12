Beyoncé dévoile la collection Ivy Park x Adidas

La fashionista Queen Be a encore frappé !

Tout le monde connait la marque "IVY PARK" de Beyoncé et ça déjà plusieurs années qu'elle envahie les sites internets de prêt-à-porter et les enseignes de vêtements anglaises. Cette marque créée par Queen Be est une ligne de vêtements de sport qui porte le prénom de première enfant, Blue Ivy.

Aujourd'hui, Beyoncé dévoile une collaboration exclusive entre sa marque de sport et la marque aux trois bandes, Adidas. Une collection qui s'annonce déjà collector car on sait que les collab' font toujours un carton !

En Adidas jusqu'au bout des ongles, c'est sur son compte Instagram que Beyoncé a annoncé la big news. Plusieurs photos d'elle portant les articles qui constitue cette collaboration ont été posté. La ligne est très variée et innovante, elle se constitue de vêtements, de sneakers mais également de boucles d'oreilles.

Celle qui est autaut à l'aise en femme fatale qu'en streetwear s'est réjouie de cette nouvelle opportunité professionnelle, dans un communiqué officiel elle explique : "C’est le partenariat de ma vie. Adidas a eu un énorme succès en repoussant les limites de la créativité. Nous partageons une philosophie qui place la créativité, la croissance et la responsabilité sociale au premier plan des affaires. J'ai hâte de relancer et d'étendre Ivy Park à une échelle mondiale avec une marque leader et expérimentée."

Le drop de la collaboration est prévu pour le 18 Janvier 2020, alors rendez-vous dans un peu plus d'un mois pour shopper une pièce pour faire vos Beyoncé !