Sneakers : voici toutes les dernières collaborations !

Yeezy Yecheil, Off White x Air Jordan 5, Nike x Dior...

A l'approche du fameux Black Friday, vos marques de sneakers préférées ont le vent en poupe ! Plusieurs collaborations commencent à voir le jour... Et pour cause, quand deux marques voire trois s'associent, ça ne peut que cartonner. Les collections partent très vites... Voici toutes les nouveautés annoncées ces dernières semaines et que vos pieds aimeraient fortement porter !

La Adidas x Yeezy Boost 350 V2 Black ! La paire la plus classique de Yeezy est disponible en revisitée pour le Black Friday. Elle fait son grand retour sur le site d'Adidas dès le 29 novembre prochain pour 220 euros. Le prix reste assez abordable !

Et si vous ne validez pas cette paire, deux nouvelles Yeezy vont faire leur apparition. Une a été teasé ce week-end : la Yeezy "Yecheil". Le mot "Yecheil" veut dire Dieu en hébreu ; petit clin d'oeil à la récente reconversion de Kanye West au christianisme. La Yeezy chrétienne sera noire avec des coloris originaux : du rouge, du beige et du violet. Le prix tournera aux alentours de 220 euros. Sinon, changement d'ambiance ! La Yeezy Boost 700 Carton Blue ! Très colorée, elle coûtera 300 euros.

Aussi, si vous n'êtes pas très Yeezy, Nike vous réserve de grosses collabs pour cette fin d'année 2019 : Air Jordan 1 x Maison Château Rouge.

La Maison Château Rouge est une marque parisienne crée par deux frères en 2015. L'esprit : mélanger le style "bobo" chic parisien avec le style africain ! Un mix qui rencontre un franc succès puisque Air Jordan collabore avec cette marque française. Et ça donne : la Maison Château Rouge x Air Jordan 1 Mid SE "Fearless" disponible sur le site Nike.com au prix de 130 euros.

Une collaboration de fou a également été teasée sur les réseaux sociaux ! Pour l'instant, rien n'est confirmé mais Nike serait en train de préparer du très lourd avec la marque de luxe... Dior ! Aucune information précise n'a été donnée mais le prix de cette collaboration va vous coûter... Environ 2000 euros !

Bon, si ce prix est beaucoup trop exorbitant, n'ayez crainte ! La Air Jordan 5 s'associe à la marque Off White. Cette collaboration nous a été annoncée en septembre dernier... Ne criez pas victoire trop vite : il va falloir attendre le 16 février 2020 pour espérer se l'approprier. Mais on sait déjà qu'elle aura des languettes réflectives et ses coloris seront black/metallic.

A quelques semaines de Noël, vous avez de quoi garnir votre liste au Père Noël !