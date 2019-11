Notorious BIG honoré par les Brooklyn Nets !

L'équipe de basket des Brooklyn Nets a décidé d'honorer Notorious BIG sur leurs maillots.

L'histoire d'amour entre un rappeur et sa ville, son quartier, il n'y a pas grand chose de plus beau. Et notamment celle qui unissait Notorious BIG à New-York, et plus particulièrement, à son district de Brooklyn, et son quartier, Bedford-Stuyvesant. Un quartier qu'il aura contribué à rendre connu partout dans le monde. Et même si Bed-Stuy est aujourd'hui veuf, suite au décès de son meilleur représentant, cette histoire d'amour continue après la mort du rappeur. Comme en témoigne le nouveau maillot des Brooklyn Nets.

Les Nets, ce sont la franchise la plus populaire de la ville. Et leur nouveau maillot est un très bel hommage à Notorious BIG et à son quartier d'origine. C'est Eric Haze qui s'est chargé du design, avec les petites bandes colorées façon Coogie, un style qu'affectionnait le Big Poppa. C'est d'ailleurs le même styliste qui est à l'origine de la marque "Bed-Stuy", on a donc un maillot qui est imprégné à 100% de la culture new-yorkaise.

BREAKING THEM OUT: Next Friday. Celtics vs. Nets.



ON SALE: Tomorrow | Exclusively in the Team Store at @barclayscenter pic.twitter.com/v8wi9M07YI — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 22, 2019

Dévoilé lors d'une soirée, le maillot des Nets en hommage à Notorious BIG est une des pièces qui va s'arracher pour les amateurs de basket et de rap. Et la soirée organisée autour de l'événement a elle aussi marqué les esprits, avec une performance de Joey Badass, la présence de quelques joueurs et d'autres stars de la ville. Elle a aussi été l'occasion pour annoncer que les Nets et Nike vont mettre de l'argent pour relancer les cours de musique à l'école de Bed-Stuy, projet qui était bloqué depuis un an en attente de financement. Biggie aurait apprécié, c'est certain !