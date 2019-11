Shay est la nouvelle égérie Burberry !

Shay est désormais l'égérie d'une grande marque de luxe, Burberry !

On vous l'avait dit, avec Romeo Elvis et Moha La Squale, que les marques commençaient enfin à prendre la mesure de l'impact des stars du rap FR auprès du public, et que les partenariats allaient se multiplier. Car la clientèle de ces marques ne cesse de se renouveler et de rajeunir, il faut donc qu'elles se tiennent à la page, avec des modèles plus actuels, collant mieux à leur époque. Cette fois, c'est la rappeuse Shay qui est à l'honneur, puisqu'elle vient de signer pour la célèbre marque Burberry.

Après Puma, Nike, Lacoste, Adidas, c'est au tour des marques plus luxueuses de rentrer dans le rap game. Un pas supplémentaire pour le rap FR, et également une sacrée étape pour l'artiste belge qui a toujours accordé à l'esthétique un soin particulier. Pas étonnant donc de voir Burberry venir la chercher pour sa collection d'Hiver 2019/2020, avec également Carla Bruni et quelques autres stars. C'est Riccardo Tisci, le créateur, qui avait remarqué la belle, et l'ayant déjà habillée plusieurs fois, qui dessinera la collection.

On note la légende du post Instagram annonçant la nouvelle : " Ca part du Bendo ça atterri dans ce teaser Burberry... J'ai eu trois orgasmes consécutifs pendant l'écriture de cette légende !!! +1 Pour la culture". Toujours aussi libérée et provocante, c'est bien la Shay qu'on connaît, pas de doutes. Et quand on connaît son attirance particulière pour les belles sapes et la facilité avec laquelle elle passe d'une tenue à une autre, on imagine que cette collaboration sera forcément un succès !